Atelier créatif mosaïque naturelle Écluzelles dimanche 4 octobre 2026.
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir
Début : 2026-10-04 14:30:00
Accordez-vous un moment en famille pour créer votre propre composition végétale. Une artiste vous accompagnera pour une balade à la rechercher d’éléments naturels qui vous serviront à créer une mosaïque naturelle.
Intervenante Bettina Louis
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 14h15 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .
28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr
English :
Take time out with your family to create your own plant composition. An artist will accompany you on a stroll in search of natural elements that you can use to create a natural mosaic.
