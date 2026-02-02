Atelier créatif mosaïque naturelle

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Accordez-vous un moment en famille pour créer votre propre composition végétale. Une artiste vous accompagnera pour une balade à la rechercher d’éléments naturels qui vous serviront à créer une mosaïque naturelle.

Intervenante Bettina Louis

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h15 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take time out with your family to create your own plant composition. An artist will accompany you on a stroll in search of natural elements that you can use to create a natural mosaic.

L’événement Atelier créatif mosaïque naturelle Écluzelles a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX