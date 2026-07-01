De beaux paysages, Maison des Espaces Naturels, Écluzelles

Informations pratiques

De beaux paysages Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison des Espaces Naturels Eure-et-Loir

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’Office de Tourisme vous propose de lier nature et patrimoine en vous proposant, accompagné d’un animateur, d’observer et évoquer la nature depuis trois lieux insolites du territoire : la Maison des Espaces Naturels, l’église du Boullay-Thierry et le Pavillon de chasse en forêt de Dreux.

Maison des Espaces Naturels 28 rue Etienne-Malassis 28500 Ecluzelles Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 46 01 73 [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-dreux.fr/agendas/les-plus-beaux-paysages-depuis-nos-monuments/ »}]

L’Office de Tourisme vous propose de lier nature et patrimoine en vous proposant, accompagné d’un animateur, d’observer et évoquer la nature depuis trois lieux insolites du territoire.

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