La nuit internationale de la chauve-souris Écluzelles

La nuit internationale de la chauve-souris

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez observer ce mystérieux mammifère volant, en chasse nocturne sur le site de Mézières-Écluzelles. Découvrez son rôle essentiel pour l’écosystème. Présentation en salle d’une heure suivie d’un temps d’écoute nocturne au bord du plan d’eau.

Intervenant Florent Mulot Homme et Territoire

RDV à 20h15 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

English :

Come and observe this mysterious flying mammal hunting at night on the Mézières-Écluzelles site. Discover its essential role in the ecosystem. A one-hour indoor presentation, followed by a nocturnal listening session at the edge of the lake.

