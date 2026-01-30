Les fruits et champignons de l’automne Écluzelles

Les fruits et champignons de l’automne

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Les bois recèlent de ressources nourricières en automne. Les fruits de l’automne sont divers champignons, baies, plantes, fruits secs… Cette grande diversité offre des idées de créations culinaires originales.

Intervenant Patrick Mulet

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h15 à la Maison des Espaces Naturels,28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

English :

The woods are full of nourishing resources in autumn. The fruits of autumn are diverse: mushrooms, berries, plants, dried fruits? This great diversity offers ideas for original culinary creations.

