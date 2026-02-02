Initiation à la pêche aux leurres Écluzelles

Initiation à la pêche aux leurres

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

La pêche vous intéresse ? Profitez d’une initiation proposée par un expert de la Fédération de pêche. Découvrez le matériel et initiez-vous à des exercices pratiques pour débuter en toute simplicité la pêche aux leurres.

Intervenant Fédération Pêche 28

Tarif 5€/pers. à partir de 10 ans

RDV à 9h45 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

English :

Interested in fishing? Take advantage of an introductory course run by an expert from the French Fishing Federation. Discover the equipment and learn practical exercises to get you started with lure fishing.

