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Visite commentée et histoire du Temple protestant de Rodez, Temple protestant de Rodez, Rodez

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant de Rodez · Rodez

Visite commentée et histoire du Temple protestant de Rodez, Temple protestant de Rodez, Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple protestant de Rodez
Adresse
1, avenue Louis Lacombe, 12000, Rodez
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite commentée et histoire du Temple protestant de Rodez Samedi 19 septembre, 14h00 Temple protestant de Rodez Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À la suite de la rénovation du temple et du presbytère attenant, découvrez ces deux édifices en compagnie d’un historien.
Une exposition présentée dans le temple permettra également d’explorer les liens entre architecture et protestantisme.

Temple protestant de Rodez 1, avenue Louis Lacombe, 12000, Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie
Suite à la rénovation du Temple et du presbytère attenant, une visite est proposée avec un historien. Exposition dans le Temple sur l’architecture et le protestantisme.

©Temple protestant Rodez

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