Visite commentée et histoire du Temple protestant de Rodez, Temple protestant de Rodez, Rodez

Informations pratiques

Visite commentée et histoire du Temple protestant de Rodez Samedi 19 septembre, 14h00 Temple protestant de Rodez Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À la suite de la rénovation du temple et du presbytère attenant, découvrez ces deux édifices en compagnie d’un historien.

Une exposition présentée dans le temple permettra également d’explorer les liens entre architecture et protestantisme.

Temple protestant de Rodez 1, avenue Louis Lacombe, 12000, Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

Suite à la rénovation du Temple et du presbytère attenant, une visite est proposée avec un historien. Exposition dans le Temple sur l’architecture et le protestantisme.

©Temple protestant Rodez