Visite commentée et musique pour adulte, Musée des beaux-arts, Bordeaux

Informations pratiques

Visite commentée et musique pour adulte Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des beaux-arts Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Visite et musique pour adultes

De 14h à 15h : écoutez une visite à deux voix avec Rosa Bugarin, violoncelliste, et ses compositions inspirées par les thèmes des femmes peintres et muses et l’Art déco.

Musée des beaux-arts 20 Cours d’Albret, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556102056 https://www.musba-bordeaux.fr A travers ses collections de peintures, sculptures et dessins, le musée des beaux-arts de Bordeaux propose un large panorama de l’art européen du XVIe au XXe siècle. Jalonnée par la présence d’artistes au nom évocateur, ou de fonds très complets (comme celui de la peinture néerlandaise du XVIIIe siècle, la collection offre aussi un regard sur la vie artistique régionale, avec de riches ensembles d’œuvres des XVIIIe et XIXe siècles.

Visite et musique pour adultes

©bugarin