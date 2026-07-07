Visite commentée Exposition MANU MILITARI Rue Jean Monnet Châtellerault
mardi 7 juillet 2026 · Rue Jean Monnet · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Visite commentée Exposition MANU MILITARI
Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29
Cette exposition Manu Militari réunit Guillaume Chiron et Anthony Bonnin pour une réalisation spécialement adaptée au contexte de la Manu et du 208, un espace d’exposition situé juste derrière les Tours Vilmouth.
Le visite accompagnée par une médiatrice culturelle. 1h environ.
Attention par forte chaleur les horaires changent 9h-13h au lieu de 14h-19h.
Renseignement au 05 49 93 03 12. .
Rue Jean Monnet Bâtiment 208 Site de la Manu Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine anais.bordes@grand-chatellerault.fr
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English : Visite commentée Exposition MANU MILITARI
L’événement Visite commentée Exposition MANU MILITARI Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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