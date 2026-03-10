Visite commentée exposition Micro Folie Micro Folie Dunières
Visite commentée exposition Micro Folie Micro Folie Dunières mercredi 29 avril 2026.
Visite commentée exposition Micro Folie
Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-27 2026-06-24 2026-09-30
visite commentée de l’exposition Croyances, Identité & Mémoires Trésors d’Amérique, Océanie, Afrique et Asie 95 œuvres issues du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac à la Micro Folie . Sur réservation au 07 50 72 48 77. Gratuit
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Micro Folie 6/8 Place de l’Hôtel de ville Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
guided tour of the exhibition Croyances, Identité & Mémoires Trésors d?Amérique, Océanie, Afrique et Asie 95 works from the Musée du Quai Branly-Jacques Chirac at the Micro Folie . Reservations required on 07 50 72 48 77. Free
L’événement Visite commentée exposition Micro Folie Dunières a été mis à jour le 2026-03-10 par Haut Pays du Velay Tourisme