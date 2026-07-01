Visite commentée histoire & travaux, Eglise Saint-Pierre 80460 Ault, Ault

Informations pratiques

Visite commentée histoire & travaux 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre 80460 Ault Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée ou libre par les bénévoles de l’association Les Amis du beffroi -restaurer l’église Saint-Pierre d’Ault.

Présentation de l’histoire du monument, son singulier beffroi ecclesisatique et commentaires sur les travaux de restauration en cours.

A 21H, visite nocturne à la lueur des bougies.

Eglise Saint-Pierre 80460 Ault 80460 Ault Ault 80460 Somme Hauts-de-France 0322604121 https://www.ault.fr/ L’église Saint-Pierre est un monument emblématique du littoral picard, mêlant histoires religieuse et communale. Construite en grande partie au Moyen Age (1341), elle vient en remplacement d’une chapelle et devient l’église principale du village après l’engloutissement de la ville basse et de son église.

L’édifice, orienté à l’est, adopte un plan en croix latine, composé d’une nef, flanquée de deux vaisseaux secondaires (bas-côtés sud et nord), traversé par le transept, et terminé par le chœur sanctuaire polygonal.

Elle se distingue par son beffroi ecclésiastique du XIVe siècle, une rareté en France, accordée aux habitants par la charte communale de 1382. Il servait à la fois de clocher, de tour de guet et de symbole de libertés. Son architecture en silex et pierre calcaire, ressources géologiques locales, est typique de la région. entrée libre

Visite commentée par les bénévoles de l’association Les Amis du beffroi -restaurer l’église Saint-Pierre d’Ault.

©Les Amis du beffroi – restaurer l’église Saint-Pierre d’Ault