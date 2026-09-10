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AGENDA · Ambérieu-en-Bugey

Visite commentée historique du quartier de Vareilles, Parc du château des Echelles, Ambérieu-en-Bugey

samedi 19 septembre 2026 · Parc du château des Echelles · Ambérieu-en-Bugey

Visite commentée historique du quartier de Vareilles, Parc du château des Echelles, Ambérieu-en-Bugey

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc du château des Echelles
Adresse
Rue des Echelles 01500 Ambérieu en Bugey
Ville
01500 Ambérieu-en-Bugey
Département
Ain

Visite commentée historique du quartier de Vareilles Samedi 19 septembre, 14h00 Parc du château des Echelles Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir via une balade le long du Gardon, la riche histoire du quartier de Vareilles et son passé agricole et industriel.
Organisé par l’Accorderie du Bugey et les Amis du Lac Bleu

Parc du château des Echelles Rue des Echelles 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Venez découvrir via une balade le long du Gardon, la riche histoire du quartier de Vareilles et son passé agricole et industriel.

© Médiathèque municipale « La Grenette » Ambérieu-en-Bugey

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