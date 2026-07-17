Visite commentée : « Hôtel de France, vie privée, vie publique », Hôtel de France, Pau

Informations pratiques

Visite commentée : « Hôtel de France, vie privée, vie publique » 19 et 20 septembre Hôtel de France Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Jauge max : 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Explorez cet ancien palace du XIXe siècle, qui a accueilli Stendhal, Sarah Bernhardt ou encore Ernest Hemingway.

De ses fastes d’autrefois à ses usages actuels, entre bureaux de la Communauté d’agglomération et appartements haut de gamme, ce bâtiment illustre avec élégance l’évolution du patrimoine urbain.

Une visite proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Pau.

Hôtel de France Place royale, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 27 27 08 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourismepau.com »}] Ancien Hôtel de Luxe au 19 ème siècle

Explorez cet ancien palace du 19e siècle, qui a vu passer Stendhal, Sarah Bernhardt ou encore Ernest Hemingway ! De ses fastes d’autrefois à ses usages actuels (bureaux de la Communauté et haut de ce…

©VilledePau