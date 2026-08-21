Visite commentée « Jean-Léon Gérôme et ses élèves face à la photographie », Musée Jean-Léon Gérôme, Vesoul

Informations pratiques

Visite commentée « Jean-Léon Gérôme et ses élèves face à la photographie » 19 et 20 septembre Musée Jean-Léon Gérôme Haute-Saône

Limités à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Quel est l’usage de la photographie dans l’oeuvre de Gérôme et ses élèves, Muenier, Dagnan-Bouveret et Courtois ? Cette visite vous invite à découvrir comment le medium est intégré au processus de création artistique, à travers plusieurs oeuvres de la collection du musée.

Musée Jean-Léon Gérôme 1 Rue des Ursulines, 70000 Vesoul, France Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384765154 https://www.vesoul.fr/sortir-bouger-se-divertir/musee-georges-garret.html https://www.facebook.com/profile.php?id=61571936773661;https://www.instagram.com/museegerome/;https://hautesaonetourisme.com/sinspirer/patrimoine-de-haute-saone/les-musees/musee-garret/ Le bâtiment date des XVIIe et XVIIIe siècles et fait partie des couvents francs-comtois fondés par Anne de Xaitonge. Entrée gratuite

Quel est l’usage de la photographie dans l’oeuvre de Gérôme et ses élèves, Muenier, Dagnan-Bouveret et Courtois ? Cette visite vous invite à découvrir comment le medium est intégré au processus de à…

© Musée Jean-Léon Gérôme