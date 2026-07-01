Visite commentée : la Bibliothèque d’Études Méridionales, Bibliothèque d’études méridionales, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque d'études méridionales · Toulouse
Informations pratiques
Visite commentée : la Bibliothèque d’Études Méridionales Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque d’études méridionales Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez l’ancienne bibliothèque de la section Lettres et Droit
Venez découvrir l’ancienne bibliothèque de la section Lettres et Droit de l’université de Toulouse.
Aujourd’hui bibliothèque de recherche du laboratoire Framespa, à l’université Toulouse-Jean-Jaurès, elle se distingue par son architecture remarquable, notamment sa galerie en bois et fer forgé, ainsi que par son mobilier d’origine.
Bibliothèque d’études méridionales 56 rue du Taur, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 24 63 http://framespa.univ-tlse2.fr/ Bibliothèque du laboratoire de recherche Framespa (Université Toulouse Jean Jaurès, CNRS) située dans les locaux de l’ancienne bibliothèque universitaire de Lettres et Droit de Toulouse.
Découvrez l’ancienne bibliothèque de la section Lettres et Droit
© Monique Foissac (UT2J)
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