Visite commentée : la caserne Fouque, Caserne Fouque, Lodève

Informations pratiques

Visite commentée : la caserne Fouque Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Caserne Fouque Hérault

Gratuit. Réservation conseillée pour la conférence. Pour les visites : réservation OBLIGATOIRE avant le 17 sept. Carte d’identité obligatoire pour la visite de site le jour J.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La caserne Fouque conserve la mémoire d’une histoire humaine et architecturale remarquable. La première pierre de ce quartier militaire fut posée en 1875, d’après les plans établis par le capitaine Marinier, dans l’axe de l’ancien palais épiscopal et du parc municipal.

Parmi les régiments qui s’y sont succédé, le 142e régiment d’infanterie demeure particulièrement lié à l’histoire de la ville.

Deux rendez-vous vous permettront de redécouvrir ce pan important de l’histoire de Lodève.

Jeudi à 18h30, Bernard Derrieu présentera l’histoire et l’évolution architecturale de la caserne de Lodève, dans la salle d’animation de la médiathèque.

Durée : 1h. Gratuit.

Dimanche à 10h et à 14h, David Arlès et Thierry Van Cauwenberghe, anciens gendarmes, vous guideront lors d’une visite exceptionnelle du site.

Une proposition du Pays d’art et d’histoire du Lodévois et Larzac.

Caserne Fouque Avenue de Prémerlet 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 88 86 44 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr »}]

La caserne Fouque garde la mémoire d’une histoire humaine et architecturale remarquable. La première pierre de ce quartier militaire a été posée en 1875, selon les plans établis par le Capitaine sur …

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