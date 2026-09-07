Visite commentée : « La cathédrale se refait une beauté », Cathédrale Sainte-Marie, Auch

Informations pratiques

Visite commentée : « La cathédrale se refait une beauté » Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Cathédrale Sainte-Marie Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Profitez d’une visite à deux voix pour découvrir les restaurations dont a bénéficié la cathédrale Sainte-Marie d’Auch. Un guide-conférencier vous présentera l’histoire de l’édifice, avant que la conservatrice régionale des Monuments historiques ne revienne sur les derniers travaux de restauration réalisés. Une occasion privilégiée de mieux comprendre les enjeux de la préservation de ce monument d’exception et de percer les secrets de ses restaurations.

Cathédrale Sainte-Marie Place de la République, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie

Profitez d’une visite à plusieurs voix pour découvrir les travaux en cours sur la cathédrale Sainte-Marie d’Auch !

©Grand Auch Cœur de Gascogne