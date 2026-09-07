UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Auch

Visite commentée : « La cathédrale se refait une beauté », Cathédrale Sainte-Marie, Auch

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Sainte-Marie · Auch

Visite commentée : « La cathédrale se refait une beauté », Cathédrale Sainte-Marie, Auch

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Sainte-Marie
Adresse
Place de la République, 32000 Auch, France
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : « La cathédrale se refait une beauté » Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Cathédrale Sainte-Marie Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Profitez d’une visite à deux voix pour découvrir les restaurations dont a bénéficié la cathédrale Sainte-Marie d’Auch. Un guide-conférencier vous présentera l’histoire de l’édifice, avant que la conservatrice régionale des Monuments historiques ne revienne sur les derniers travaux de restauration réalisés. Une occasion privilégiée de mieux comprendre les enjeux de la préservation de ce monument d’exception et de percer les secrets de ses restaurations.

Cathédrale Sainte-Marie Place de la République, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie
Profitez d’une visite à plusieurs voix pour découvrir les travaux en cours sur la cathédrale Sainte-Marie d’Auch  !

©Grand Auch Cœur de Gascogne

À voir aussi à Auch (Gers)