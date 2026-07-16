Visite commentée : la chapelle des Pénitents Blancs d’Espalion, Chapelle des Pénitents, Espalion

Informations pratiques

Visite commentée : la chapelle des Pénitents Blancs d’Espalion 18 – 20 septembre Chapelle des Pénitents Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Choisissez entre une visite libre ou commentée de la chapelle et découvrez les travaux menés pour préserver et restaurer son mobilier sacré.

Une démonstration des techniques de l’enluminure sera proposée aux visiteurs le samedi et le dimanche après-midi.

Les membres de l’association « Les Amis de la Chapelle des Pénitents d’Espalion » seront présents pendant toute la durée de l’ouverture pour accompagner la visite et répondre aux questions du public.

Chapelle des Pénitents 29 rue du Plô, 12500 Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie 06 07 39 35 27 La chapelle de la confrérie des Pénitents blancs a été construite en 1704, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle abrite aujourd’hui un magnifique retable baroque qui est classé au titre des Monuments historiques. À l’intérieur, on peut également trouver divers objets qui ont appartenu à la confrérie, tels qu’une rare croix de procession en « carta pasta » et des bâtons de procession. Parking du foirail à proximité.

Vous pourrez choisir entre une visite libre ou commentée de la Chapelle. Au cours de celle-ci, vous recevrez des explications sur les travaux de préservation et de restauration du mobilier sacré.

©Amis de la Chapelle des Pénitents