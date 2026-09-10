Visite commentée : la Chartreuse « d’hier à aujourd’hui », La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Visite commentée : la Chartreuse « d’hier à aujourd’hui » Samedi 19 septembre, 10h30 La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle Gard

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Remontez le temps dans les coulisses de la Chartreuse et explorez les liens qui unissent l’ancien monastère à l’actuel lieu de résidence artistique. Une visite originale pour découvrir les échos, les continuités et les parallèles entre ces deux usages du site.

La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle 58 Rue de la Republique, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490152424 http://www.chartreuse.org [{« type »: « link », « value »: « https://festivals-chartreuse.mapado.com/ »}] Autour du monastère du XIVe siècle, qui accueille aujourd’hui des résidences d’auteurs et des compagnies de théâtre, la chartreuse offre sur 2 hectares d’espace public un paysage singulier composé d’espaces ouverts ou clos : l’église et son jardin de cloître, les cellules et leur jardin de simples, la buanderie et son jardin de roses. Dans cette architecture remarquable, les jardins sont autant d’îlots de respiration, de petits théâtres de verdure, d’appels au repos ou de décors intimes offerts au cadrage dessiné par la lumière. On y trouve également un restaurant, une bibliothèque-café et une librairie. Accès : A7, sortie Avignon nord, puis D942 et D900, traverser le Rhône par le pont Daladier. A9, sortie Remoulins, suivre la N100 et la D900. Bus 5 : arrêt Chartreuse, rue de la République. Parking.

Une visite à remonter le temps dans les coulisses de la Chartreuse pour explorer les liens et les parallèles entre résidence artistique et ancien monastère.

© Alex Nollet-La Chartreuse