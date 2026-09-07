Visite libre de la tour Philippe-le-Bel, Tour Philippe le Bel, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Visite libre de la tour Philippe-le-Bel 19 et 20 septembre Tour Philippe le Bel Gard

Gratuit. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Grand Avignon au 04 90 03 70 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Donjon d’une forteresse édifiée au XIIIe siècle par le roi de France, la tour Philippe-le-Bel contrôlait autrefois l’accès au pont d’Avignon.

Dominant la Provence, elle offre aujourd’hui un panorama exceptionnel sur Avignon, le palais des Papes et le mont Ventoux.

La visite permet également de découvrir de remarquables salles voûtées ainsi que l’espace muséographique permanent « Mémoires de tour ». Une restitution en trois dimensions y présente le pont d’Avignon dans son paysage à l’époque médiévale.

Tour Philippe le Bel Rue Montee de la Tour, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0432700857 https://villeneuvelezavignon.com/decouvrir-la-ville/ville-attractive/patrimoine/tour-philippe-le-bel http://www.tourisme-villeneuvelezavignon.fr Donjon d’une forteresse édifiée au XIIIe s. par le roi de France, au débouché du célèbre pont d’Avignon dont elle contrôlait l’accès, la Tour Philippe le Bel domine toute la Provence grâce à un exceptionnel panorama sur Villeneuve lez Avignon, Avignon et la vallée du Rhône.

La tour possède de très belles salles voûtées, et un espace muséographique permanent « Mémoires de tour ». L’exposition aborde les thèmes suivants :

– La figure du roi Philippe le Bel

– Le territoire avignonnais autour du Rhône, de l’époque carolingienne à la révolution française

– La construction d’un pont à l’époque médiévale

– La découverte du pont d’Avignon en 3D dans son paysage médiéval

Donjon d’une forteresse édifiée au XIIIe siècle par le roi de France, la tour Philippe-le-Bel contrôlait autrefois l’accès au pont d’Avignon.

© Mairie de Villeneuve lez Avignon