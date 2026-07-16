Visites guidées des salons du palais abbatial, Jardins de l’abbaye Saint-André, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Visites guidées des salons du palais abbatial 19 et 20 septembre Jardins de l’abbaye Saint-André Gard

Tarif spécial JEP : 10€. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le guide fait revivre les splendeurs du palais abbatial, témoin de l’histoire du lieu et de la grande Histoire.

Au fil d’une enfilade de salons et de galeries, découvrez de remarquables plafonds voûtés en pierre de taille, des fresques d’Émile Bernard, de monumentales colonnes de marbre ainsi que des collections privées.

Sur réservation, le nombre de visiteurs étant limité dans les salons.

Réservation 04 90 25 55 95 ou en ligneinfo@abbayesaintandre.fr

L’accès aux jardins, au parcours historique et aux salles d’exposition est inclus.

Jardins de l’abbaye Saint-André 58 rue montée du Fort, 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490255595 http://www.abbayesaintandre.fr [{« link »: « mailto:info@abbayesaintandre.fr »}] Au cœur de l’enceinte du fort Saint-André qui domine la commune, l’abbaye bénédictine et royale de Saint-André ouvre aux visiteurs ses somptueux jardins en terrasses et son palais abbatial. Sur les hauteurs du mont Andaon, ces jardins en balcon offrent une vue panoramique sur le Palais des Papes d’Avignon et se déploient entre les vestiges des églises romanes et les tombeaux du VIe siècle : plantes méditerranéennes, oliviers et pins centenaires. Au pied du palais, un parterre de style toscan du XVIe, orné de bassins, vases et sculptures longe une pergola couverte de glycines et de roses.

Refuge LPO. Jardin lauréat 2021 du Prix de l’art des jardins décerné par la Fondation Signature.

Ouvert du 1er mars au 31 octobre. De Nîmes, A 9 sortie 23, puis N 100 vers Villeneuve-lez-Avignon, 58 rue Montée du Fort. Parking

Le guide fait revivre au public les splendeurs du palais abbatial, reflet de l’histoire des lieux et de la grande Histoire. En parcourant une enfilade de salons et de galeries qui recèlent des voûtés…

©OlivierMénard