200 ans de photos à Villeneuve lez Avignon : regards sur le Fort Saint-André, Fort Saint-André, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

200 ans de photos à Villeneuve lez Avignon : regards sur le Fort Saint-André Lundi 1 mars 2027, 10h00 Fort Saint-André Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-01T10:00:00+01:00 – 2027-03-01T17:00:00+01:00

Fin : 2027-03-01T10:00:00+01:00 – 2027-03-01T17:00:00+01:00

Exposition de vues anciennes du monument.

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.

Fort Saint-André rue montée du fort 30400 villeneuve lez avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 04 90 25 45 35 https://www.fort-saint-andre.fr/ Forteresse construite au 14e siècle par les rois de France, le fort Saint-André surplombe le Rhône alors frontière entre le Royaume de France et le Saint Empire romain germanique. Il fait face au Palais des Papes d’Avignon.

Exposition de vues anciennes du monument.

© Sammy Billon / CMN