Visite libre des jardins de l’abbaye Saint-André, Jardins de l’abbaye Saint-André, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Visite libre des jardins de l’abbaye Saint-André 19 et 20 septembre Jardins de l’abbaye Saint-André Gard

Tarif spécial JEP : 5€ (gratuit pour les moins de 18 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tarif spécial Journées européennes du patrimoine : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Parcourez librement les deux hectares de jardins de l’abbaye : jardin italien, jardin sauvage, sentier botanique, oliveraie et terrasses panoramiques. Découvrez également les vestiges de l’abbaye, la chapelle Sainte-Casarie et le parcours historique.

Les salles d’exposition accueillent « Metamorphosis », une exposition du photographe Alessandro Calvi.

Samedi et dimanche, de 14h à 18h, rencontrez Romain Lestruhaut, jardinier de l’abbaye, jardinier d’art et Compagnon du Devoir et du Tour de France. Il échangera avec les visiteurs autour de son métier et de l’entretien des jardins.

Jardins de l’abbaye Saint-André 58 rue montée du Fort, 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490255595 http://www.abbayesaintandre.fr Au cœur de l’enceinte du fort Saint-André qui domine la commune, l’abbaye bénédictine et royale de Saint-André ouvre aux visiteurs ses somptueux jardins en terrasses et son palais abbatial. Sur les hauteurs du mont Andaon, ces jardins en balcon offrent une vue panoramique sur le Palais des Papes d’Avignon et se déploient entre les vestiges des églises romanes et les tombeaux du VIe siècle : plantes méditerranéennes, oliviers et pins centenaires. Au pied du palais, un parterre de style toscan du XVIe, orné de bassins, vases et sculptures longe une pergola couverte de glycines et de roses.

Refuge LPO. Jardin lauréat 2021 du Prix de l’art des jardins décerné par la Fondation Signature.

Ouvert du 1er mars au 31 octobre. De Nîmes, A 9 sortie 23, puis N 100 vers Villeneuve-lez-Avignon, 58 rue Montée du Fort. Parking

Tarif spécial JEP : 5€ (gratuit pour les moins de 18 ans)

©abbayesaintandre