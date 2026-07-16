Atelier découverte Les techniques de la photo, La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon
mercredi 10 février 2027 · La Chartreuse · Villeneuve-lès-Avignon
Informations pratiques
Atelier découverte Les techniques de la photo 10 et 17 février 2027 La Chartreuse Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-10T14:30:00+01:00 – 2027-02-10T16:00:00+01:00
Fin : 2027-02-17T14:30:00+01:00 – 2027-02-17T16:00:00+01:00
Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.
Dans le cadre du Bicentenaire de la photographie, la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon propose un atelier de découverte et d’expérimentation autour de la photographie, à partir de son architecture exceptionnelle.
Jeux de lumière, cadrages, perspectives, détails cachés, ombres et matières : petits et grands sont invités à explorer la Chartreuse autrement, appareil en main, à travers une approche ludique et créative de l’image.
Accessible dès 8 ans, cet atelier propose une initiation simple et sensible aux techniques photographiques, entre observation, imagination et expérimentation.
La Chartreuse 58 rue de la république, 30400 Villeneuve-lès-Avignon 30404 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0490152424 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chartreuse.org »}]
Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.
©Alex Nollet – Circa la Chartreuse
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