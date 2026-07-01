Jeu-enquête: A la recherche du cliché disparu, La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Jeu-enquête: A la recherche du cliché disparu 7 – 17 avril 2027 La Chartreuse Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-07T14:30:00+02:00 – 2027-04-07T16:00:00+02:00

Fin : 2027-04-17T14:30:00+02:00 – 2027-04-17T16:00:00+02:00

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon se transforme en terrain d’enquête.

Une mystérieuse image a disparu des archives du monument… À vous de retrouver sa trace ! Constituez votre équipe, suivez les indices disséminés dans les espaces de la Chartreuse et résolvez les énigmes inspirées de l’univers de la photographie : jeux d’ombres, cadrages, détails cachés, illusions d’optique et messages à révéler.

Guidés par un maître du jeu, petits et grands vivent une aventure immersive mêlant observation, réflexion et esprit d’équipe, dans un parcours ludique au cœur de l’architecture du monument.

Une enquête photographique grandeur nature… avec un trésor à la clé !

La Chartreuse 58 rue de la république, 30400 Villeneuve-lès-Avignon 30404 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0490152424 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chartreuse.org »}]

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.

©Alex Nollet – Circa la Chartreuse