200 ans de photographies: regards sur Villeneuve lez Avignon, Tour Philippe-le-Bel, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

200 ans de photographies: regards sur Villeneuve lez Avignon 16 mars – 16 mai 2027 Tour Philippe-le-Bel Gard

Gratuité du rez-de-chaussée de la tour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-16T14:00:00+01:00 – 2027-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2027-05-16T14:00:00+02:00 – 2027-05-16T18:00:00+02:00

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.

200 ans de photographie : regards sur Villeneuve lez Avignon. Du fort Saint-André à la tour Philippe-le-Bel.

La Tour Philippe-le-Bel s’impose comme un lieu d’introduction privilégié pour découvrir l’histoire de la ville à travers le regard des photographes qui, au fil des décennies, ont parcouru les rues, les paysages et les sites emblématiques de Villeneuve lez Avignon.

Cette exposition propose une lecture sensible et renouvelée du territoire en croisant archives, fonds photographiques locaux, créations contemporaines et témoignages d’habitants. En mettant en dialogue mémoire et regard actuel, elle fait émerger une histoire visuelle où patrimoine, usages et transformations urbaines se répondent, tissant un lien vivant entre passé et présent.

Tour Philippe-le-Bel Rue Montée de la Tour Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0432700857 https://www.villeneuvelezavignon.com/decouvrir-la-ville/ville-attractive/patrimoine/tour-philippe-le-bel/ https://www.facebook.com/villeneuvelezavignon/;https://www.instagram.com/villeneuve_lez_avignon/;https://www.linkedin.com/company/villeneuve-lez-avignon/posts/?feedView=all Donjon d’une forteresse édifiée au XIIIe s. par le roi de France, au débouché du célèbre pont d’Avignon dont elle contrôlait l’accès, la Tour Philippe le Bel domine toute la Provence grâce à un exceptionnel panorama sur Villeneuve lez Avignon, Avignon et la vallée du Rhône. La tour possède de très belles salles voûtées, et un espace muséographique permanent « Mémoires de tour ». L’exposition aborde les thèmes suivants.

– La figure du roi Philippe le Bel

– Le territoire avignonnais autour du Rhône, de l’époque carolingienne à la Révolution française

– La construction d’un pont à l’époque médiévale

– La découverte du pont d’Avignon en 3D dans son paysage médiéval.

Ces quatre grands thèmes sont traduits dans un parcours bilingue français anglais. Parking : rue Montée de la Tour

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.

© Archives Municipales de Villeneuve lez Avignon