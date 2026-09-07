Jeu : « Les fenêtres du temps », La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Jeu : « Les fenêtres du temps » 19 et 20 septembre La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Participez à un jeu d’observation à la découverte de photographies d’époque, prises lorsque les habitants de Villeneuve-lez-Avignon occupaient encore les lieux.

Sillonnez les cloîtres, les jardins et les différents espaces de l’ancien monastère, puis amusez-vous à retrouver les endroits où ces clichés ont été réalisés.

Un jeu à partager en famille, pour petits et grands curieux.

La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle 58 Rue de la Republique, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490152424 http://www.chartreuse.org Autour du monastère du XIVe siècle, qui accueille aujourd’hui des résidences d’auteurs et des compagnies de théâtre, la chartreuse offre sur 2 hectares d’espace public un paysage singulier composé d’espaces ouverts ou clos : l’église et son jardin de cloître, les cellules et leur jardin de simples, la buanderie et son jardin de roses. Dans cette architecture remarquable, les jardins sont autant d’îlots de respiration, de petits théâtres de verdure, d’appels au repos ou de décors intimes offerts au cadrage dessiné par la lumière. On y trouve également un restaurant, une bibliothèque-café et une librairie. Accès : A7, sortie Avignon nord, puis D942 et D900, traverser le Rhône par le pont Daladier. A9, sortie Remoulins, suivre la N100 et la D900. Bus 5 : arrêt Chartreuse, rue de la République. Parking.

Un jeu d’observation pour découvrir des photographies d’époque au temps où les habitants de Villeneuve lez Avignon avaient pris possession des lieux. Sillonnez les cloîtres, les jardins, et les de :…

© Alex nollet-La Chartreuse