[Conférence] Le palais de la Thurroye : quel avenir pour un patrimoine d’exception ?, Chapelle des Pénitents Gris, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

[Conférence] Le palais de la Thurroye : quel avenir pour un patrimoine d’exception ? Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle des Pénitents Gris Gard

Gratuit. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Grand Avignon au 04.90.03.70.60.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une conférence sera consacrée à l’avenir du palais de la Thurroye, à Villeneuve-lez-Avignon.

Ce rendez-vous permettra de retracer l’histoire de ce lieu emblématique, d’évoquer les enjeux liés à sa préservation et de présenter le projet de valorisation destiné à accueillir l’école de musique.

Chapelle des Pénitents Gris 8 Impasse de la Thurroye, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490037060 https://villeneuvelezavignon.com/decouvrir-la-ville/ville-attractive/patrimoine/chapelle-des-penitents-gris La confrérie des Pénitents Gris est née en 1610 d’une scission au sein de la confrérie des pénitents noirs. Les pénitents gris aménagent une chapelle dans une partie de l’ancienne livrée de la Thurroye. Trésor de l’architecture baroque, célèbre pour l’extraordinaire stéréotomie de ses voûtes, la chapelle témoigne du rôle majeur des pénitents dans l’histoire sociale du Midi. Elle est agrandie en 1758 par les architectes Franque. Parvenue intacte, elle est remarquable par la qualité du dessin.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une conférence sera consacrée à l’avenir du palais de la Thurroye, à Villeneuve-lez-Avignon.

© Fabrica Traceorum