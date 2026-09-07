Visite libre du monument, La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Visite libre du monument 19 et 20 septembre La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Horaires d’ouverture durant tout le week-end

• Monument en entrée libre : 9h30 à 18h30

• Visite libre : 9h30 à 18h30 – gratuit sans réservation

• Librairie : 11h à 18h30

• Café Saint-Jean : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h30

• Théâtrothèque : uniquement le samedi de 10h à 12h30 et 14h à 18h30

La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle 58 Rue de la Republique, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490152424 http://www.chartreuse.org Autour du monastère du XIVe siècle, qui accueille aujourd’hui des résidences d’auteurs et des compagnies de théâtre, la chartreuse offre sur 2 hectares d’espace public un paysage singulier composé d’espaces ouverts ou clos : l’église et son jardin de cloître, les cellules et leur jardin de simples, la buanderie et son jardin de roses. Dans cette architecture remarquable, les jardins sont autant d’îlots de respiration, de petits théâtres de verdure, d’appels au repos ou de décors intimes offerts au cadrage dessiné par la lumière. On y trouve également un restaurant, une bibliothèque-café et une librairie. Accès : A7, sortie Avignon nord, puis D942 et D900, traverser le Rhône par le pont Daladier. A9, sortie Remoulins, suivre la N100 et la D900. Bus 5 : arrêt Chartreuse, rue de la République. Parking.

Horaires d’ouverture durant tout le week-end

© Alex Nollet-La Chartreuse