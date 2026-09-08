Jeu : le trésor de Marcel et Annie, La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Jeu : le trésor de Marcel et Annie 19 et 20 septembre La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chasse au trésor en famille sur application

Dans les années 1950, Marcel et sa sœur Annie cachent un précieux trésor dans la Chartreuse. À travers une enquête interactive, suivez les indices laissés par des personnages rencontrés au fil de la visite pour le retrouver ! Une aventure ludique à vivre en autonomie.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

En famille à partir de 8 ans

Application gratuite sans téléchargement

Gratuit – sans réservation

La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle 58 Rue de la Republique, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490152424 http://www.chartreuse.org Autour du monastère du XIVe siècle, qui accueille aujourd’hui des résidences d’auteurs et des compagnies de théâtre, la chartreuse offre sur 2 hectares d’espace public un paysage singulier composé d’espaces ouverts ou clos : l’église et son jardin de cloître, les cellules et leur jardin de simples, la buanderie et son jardin de roses. Dans cette architecture remarquable, les jardins sont autant d’îlots de respiration, de petits théâtres de verdure, d’appels au repos ou de décors intimes offerts au cadrage dessiné par la lumière. On y trouve également un restaurant, une bibliothèque-café et une librairie. Accès : A7, sortie Avignon nord, puis D942 et D900, traverser le Rhône par le pont Daladier. A9, sortie Remoulins, suivre la N100 et la D900. Bus 5 : arrêt Chartreuse, rue de la République. Parking.

Chasse au trésor en famille sur application

© Agathe Vilotitch-La Chartreuse