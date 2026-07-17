UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Albi

Visite commentée : la cité épiscopale d’Albi, Office de Tourisme d’Albi, Albi

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme d'Albi · Albi

Visite commentée : la cité épiscopale d’Albi, Office de Tourisme d’Albi, Albi

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme d'Albi
Adresse
42 rue Mariès, 81000 Albi
Ville
81000 Albi
Département
Tarn
Tarif
Tarif unique à 5€. Gratuit - 8 ans. Limité à 35 personnes. Sur réservation.

Visite commentée : la cité épiscopale d’Albi 19 et 20 septembre Office de Tourisme d’Albi Tarn

Tarif unique à 5€. Gratuit – 8 ans. Limité à 35 personnes. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Déambulez dans les rues piétonnes d’Albi à la découverte des « pépites » inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, tour à tour discrètes ou imposantes, mais toujours marquées par les différentes époques de l’histoire.
Laissez-vous surprendre par la puissance du palais de la Berbie, la richesse de la cathédrale Sainte-Cécile et des panoramas exceptionnels sur la ville.

Visite proposée en partenariat avec l’Office de tourisme d’Albi.
À partir de 8 ans.

Office de Tourisme d’Albi 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie https://www.albi-tourisme.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 36 36 00 »}] L’Office de tourisme d’Albi vous accueille au cœur du centre historique, face à l’imposante cathédrale Sainte-Cécile et à deux pas du musée Toulouse-Lautrec.
Déambulez dans les rues piétonnes d’Albi, à la découverte des « pépites » inscrites au Patrimoine Mondial de l’Humanité, tour à tour discrètes ou imposantes, mais toujours marquées par différentes la…

©AGIT

À voir aussi à Albi (Tarn)