Visite commentée : la cité épiscopale d’Albi, Office de Tourisme d’Albi, Albi

Informations pratiques

Visite commentée : la cité épiscopale d’Albi 19 et 20 septembre Office de Tourisme d’Albi Tarn

Tarif unique à 5€. Gratuit – 8 ans. Limité à 35 personnes. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Déambulez dans les rues piétonnes d’Albi à la découverte des « pépites » inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, tour à tour discrètes ou imposantes, mais toujours marquées par les différentes époques de l’histoire.

Laissez-vous surprendre par la puissance du palais de la Berbie, la richesse de la cathédrale Sainte-Cécile et des panoramas exceptionnels sur la ville.

Visite proposée en partenariat avec l’Office de tourisme d’Albi.

À partir de 8 ans.

Office de Tourisme d’Albi 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie https://www.albi-tourisme.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 36 36 00 »}] L’Office de tourisme d’Albi vous accueille au cœur du centre historique, face à l’imposante cathédrale Sainte-Cécile et à deux pas du musée Toulouse-Lautrec.

Déambulez dans les rues piétonnes d’Albi, à la découverte des « pépites » inscrites au Patrimoine Mondial de l’Humanité, tour à tour discrètes ou imposantes, mais toujours marquées par différentes la…

©AGIT