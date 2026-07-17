Visite commentée : la construction de la caserne Bernadotte, Caserne Bernadotte, Pau

Informations pratiques

Visite commentée : la construction de la caserne Bernadotte 19 et 20 septembre Caserne Bernadotte Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation. Départ des visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la caserne Bernadotte vous ouvre ses portes.

Laissez-vous guider par un passionné d’histoire locale et découvrez, au fil de nombreuses anecdotes, l’histoire de ce bâtiment emblématique de la place de Verdun.

Dès 1807, la ville de Pau souhaite accueillir une garnison permanente en construisant un casernement destiné d’abord aux troupes françaises revenant d’Espagne, puis aux troupes anglaises qui occupent la région à la fin de l’Empire.

En 1815, le choix de l’emplacement se porte sur un terrain appartenant à la ville, autrefois occupé par les jardins du roi de Navarre. Situé sur un vaste plateau, le site permet l’aménagement d’un grand espace consacré aux exercices et aux manœuvres.

Le chantier de la caserne Bernadotte débute alors et se poursuivra pendant près de 50 ans.

Caserne Bernadotte Place de Verdun, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La caserne Bernadotte est un bâtiment militaire situé dans la ville de Pau, au cœur de la place de Verdun. Elle accueille actuellement le Centre national des archives du personnel militaire.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la caserne Bernadotte vous ouvre ses portes !

© SHD/Dominique Viola