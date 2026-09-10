Visite commentée : La Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues, Manufacture des Grandes Orgues, Lodève

Informations pratiques

Visite commentée : La Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Manufacture des Grandes Orgues Hérault

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Saviez-vous que l’orgue de Notre Dame de Paris a été restauré à quelques kilomètres de chez vous ? Adossée à la Lergue, le lieu est habité de machines, de bois et d’établis et résonne des jolis mots d’un vocabulaire au charme désuet, celui d’un savoir-faire où le chant des outils le dispute à la note de musique. Ici, on est menuisier, électricien, tuyautier-harmoniste, tous mécaniciens un peu artistes. Bienvenue chez les facteurs d’orgues de la Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues !

Une proposition du Pays d’art et d’histoire du Lodévois et Larzac.

Manufacture des Grandes Orgues Route de Puech 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0467888644 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr »}]

Saviez-vous que l’orgue de Notre Dame de Paris a été restauré à quelques kilomètres de chez vous ? Adossée à la Lergue, le lieu est habité de machines, de bois et d’établis et résonne des jolis mots …

©MLGO