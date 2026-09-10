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Visite commentée : La Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues, Manufacture des Grandes Orgues, Lodève

samedi 19 septembre 2026 · Manufacture des Grandes Orgues · Lodève

Visite commentée : La Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues, Manufacture des Grandes Orgues, Lodève

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Manufacture des Grandes Orgues
Adresse
Route de Puech 34700 Lodève
Ville
34700 Lodève
Département
Hérault
Tarif
Gratuit, réservation obligatoire.

Visite commentée : La Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Manufacture des Grandes Orgues Hérault

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Saviez-vous que l’orgue de Notre Dame de Paris a été restauré à quelques kilomètres de chez vous ? Adossée à la Lergue, le lieu est habité de machines, de bois et d’établis et résonne des jolis mots d’un vocabulaire au charme désuet, celui d’un savoir-faire où le chant des outils le dispute à la note de musique. Ici, on est menuisier, électricien, tuyautier-harmoniste, tous mécaniciens un peu artistes. Bienvenue chez les facteurs d’orgues de la Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues !
Une proposition du Pays d’art et d’histoire du Lodévois et Larzac.

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Saviez-vous que l’orgue de Notre Dame de Paris a été restauré à quelques kilomètres de chez vous ? Adossée à la Lergue, le lieu est habité de machines, de bois et d’établis et résonne des jolis mots …

©MLGO

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