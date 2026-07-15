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Visite commentée : la nécropole Saint-Martin et ses sarcophages du VIIe siècle, Nécropole Saint-Martin, Cognac

samedi 19 septembre 2026 · Nécropole Saint-Martin · Cognac

Visite commentée : la nécropole Saint-Martin et ses sarcophages du VIIe siècle, Nécropole Saint-Martin, Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Nécropole Saint-Martin
Adresse
Rue Basse Saint-Martin, 16100 Cognac
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : la nécropole Saint-Martin et ses sarcophages du VIIe siècle Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Nécropole Saint-Martin Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

« La nécropole Saint-Martin et ses sarcophages du VIIe siècle »

Méconnu et surprenant, le site archéologique de Saint-Martin se dévoile au cours d’une visite guidée parmi des sarcophages mérovingiens du VIIe siècle.

Une expérience originale pour découvrir le berceau de Cognac et mieux comprendre son histoire.

Nécropole Saint-Martin Rue Basse Saint-Martin, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine
« La nécropole Saint-Martin et ses sarcophages du 7e siècle »

©Ville de Cognac

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