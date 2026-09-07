Visite commentée : la plume d’Alice, Historial Raphaël Saint-Orens, Pessac

Informations pratiques

Visite commentée : la plume d’Alice Samedi 19 septembre, 15h00 Historial Raphaël Saint-Orens Gironde

À partir de 15 ans. Jauge limitée. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Savez-vous qu’Alice Héliodore Galienne, deux fois primée par l’Académie Française, fit rayonner Pessac à travers ses sonnets ?

Soixante ans après sa disparition, entrez dans l’univers de cette poétesse oubliée, dont la verve résonnait dans les cercles littéraires bordelais.

En compagnie de l’association Passeurs de Mémoire de Pessac.

Historial Raphaël Saint-Orens 21 rue de Camponac, 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}] L’historial est installé dans la chapelle et le cuvier du château de Camponac, seul vestige du patrimoine viticole de Pessac du domaine public.

À l’origine de la fondation de l’historial : Raphaël Saint-Orens, un historien local de vieille souche. Géré pendant des années par l’association des « Amis du Beau et du Vieux Pessac », l’historial est passé fin 2016 dans les mains des « Passeurs de Mémoire ». Le musée raconte l’histoire de Pessac et de ses habitants célèbres ou non au travers d’objets divers, outils, documents légués par des générations de Pessacais.

Savez-vous qu’Alice Héliodore Galienne, deux fois primée par l’Académie Française, fit rayonner Pessac à travers ses sonnets ?

© DR