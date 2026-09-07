Visite commentée : la seconde vie du patrimoine en péril, Pôle patrimonial et culturel Dordonha, Bergerac

Informations pratiques

Visite commentée : la seconde vie du patrimoine en péril Vendredi 18 septembre, 09h00, 14h00 Pôle patrimonial et culturel Dordonha Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Le patrimoine bâti revisité : comment redonner une seconde vie à une architecture urbaine en péril grâce aux fresques de street art.

Pôle patrimonial et culturel Dordonha Rue de la mission, 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 58 80 87 http://bergerac.fr Pôle patrimonial et culturel, Dordohna offre à ses visiteurs trois expositions en accès libre :

Le CIAP – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine – au service du label Ville d’Art et d’Histoire présente l’Histoire de la ville.

Le musée Costi déploie sa collection de sculptures de bronze.

L’espace d’exposition temporaire alterne entre offres artistiques et patrimoniales.

Un amphithéâtre de 80 places, disponible à la location, ainsi qu’un espace pédagogique complètent le pôle.

Un café-restaurant des musées, ouvert en juillet et août, invite à une pause gourmande. Parkings du Foirail, place de La République, place Gambetta.

Le Patrimoine bâti revisité où comment redonner une seconde vie à l’architecture urbaine en péril grâce aux fresques de Street-Art.

©ville de Bergerac