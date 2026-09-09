[Visite commentée] La Vérité Si Je Mens : les secrets de Saint Pierre, Place de la Bourse, Bordeaux

Informations pratiques

[Visite commentée] La Vérité Si Je Mens : les secrets de Saint Pierre Samedi 19 septembre, 10h00 Place de la Bourse Gironde

Participation conseillée (3€ par personne). Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Réservation obligatoire.

Partez à la redécouverte du quartier Saint-Pierre lors d’une visite insolite, ludique et menée à deux voix. Vous pensez bien connaître Bordeaux ? Marie et Julia vous mettront au défi de démêler le vrai du faux.

Statue de Louis XV, secrets des égouts de Bordeaux, légendes de l’Utopia ou encore mystères de la place Saint-Projet : laissez-vous surprendre par une succession d’anecdotes étonnantes et de révélations inattendues.

Une plongée pleine de bonne humeur dans l’histoire de Bordeaux. Suivez les guides !

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

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Place de la Bourse Place de la Bourse, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.toutarfaire.com [{« type »: « email », « value »: « julia.vasseau@gmail.com »}] La majesté architecturale de la place de la Bourse est soulignée la nuit par un élégant éclairage. Depuis 2006, le miroir d’eau reflète ses façades XVIIIe en bord de Garonne.

« Cette place Royale qui est tout simplement une moitié de place Vendôme, posée au bord de l’eau » – Victor Hugo

Cet ensemble monumental comprenant l’hôtel de la Bourse et l’hôtel des Fermes a été construit d’après les plans dressés en 1728 par l’architecte Jacques Gabrie lV, cousin de Hardouin Mansart et futur premier architecte du roi, et par son fils Ange Gabriel à partir de 1745.

Cet ensemble architectural, exemple idéal et original de place royale destinée à servir d’écrin à la statue équestre du roi de France, est constitué de deux grands édifices bâtis à l’angle du quai et reliés par des pans coupés à deux façades encadrant un hôtel central isolé sur trois cotés.

C’est une architecture à la française avec au rez-de-chaussée de hautes arcades englobant l’entresol, deux étages, un attique, un entablement et des combles brisés recouverts d’ardoises. Les façades sont flanquées d’un ordre colossal de pilastres pour les bâtiments, d’un ordre colossal de colonnes pour les pavillons d’angle et le pavillon central. Les deux frontons de la Douane, ancien hôtel des Fermes, ont été sculptés par Van der Woort. Les deux frontons, à l’angle de la place et du quai, sont l’œuvre de Claude Francin.

La fontaine des « Trois Grâces » en bronze et en marbre qui orne le centre de la place est l’œuvre de Alphonse Gumery assisté du sculpteur Amédée Jouandot d’après les dessins de Ludovico Visconti. Inaugurée en 1869, elle remplace une statue équestre en bronze de Louis XV, chef d’œuvre de Jean-Baptiste Lemoine inaugurée 1743 et fondue au moment de la Révolution. Les trois Grâces, filles de Zeus portaient les noms de Thalie, Aglaé et Euphrosyne.

Réservation obligatoire !

©MarieHallier