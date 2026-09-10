Visite commentée : l’art et la manière, Galerie d’art et atelier Philippe Garnaud, Pessac
samedi 19 septembre 2026 · Galerie d'art et atelier Philippe Garnaud · Pessac
Informations pratiques
Visite commentée : l’art et la manière 19 et 20 septembre Galerie d’art et atelier Philippe Garnaud Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Que cache la mystérieuse façade Art Nouveau de l’avenue Pasteur ?
Une galerie-atelier où les créations de Philippe Garnaud et Jean-Claude Caron se rencontrent et se répondent.
Une immersion au cœur de l’inspiration en compagnie des artistes.
Galerie d’art et atelier Philippe Garnaud 96 avenue Pasteur, 33600 Pessac Pessac 33600 L’Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine 07 87 23 65 01 https://philippegarnaud.pagesperso-orange.fr/bio.htm Philippe Garnaud étudie la sculpture sur bois à Bordeaux, dès ses 12 ans. Il y apprend les bases de la sculpture d’ébénisterie.
Il mène de pair une activité de sculpture en bas-relief et ronde-bosse, en réalisant d’abord des sculptures sur bois, puis des sculptures sur pierre. Passé à la fonte en plâtre, en résine, ensuite à la création de sculptures en bronze, il revient aujourd’hui à la taille directe de sculptures en bois, en pierre, et notamment en marbre.
Sa galerie-atelier est un lieu d’exposition et de travail.
Que cache la mystérieuse façade Art Nouveau de l’avenue Pasteur ?
© DR
À voir aussi à Pessac (Gironde)
- Exposition : la cité des Castors dans l’objectif, Cité des Castors, Pessac 18 septembre 2026
- Rallye photo à la Cité des Castors de Pessac, Cité des Castors, Pessac 18 septembre 2026
- Journée européennes du patrimoine : à la recherche du patrimoine perdu !, Bibliothèque Lettres et Sciences humaines, Pessac 18 septembre 2026
- Balade : à la découverte de la première Cité Castor de France, Entrée de la Cité Castor, Pessac 19 septembre 2026