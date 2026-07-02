Visite commentée : Le Carrousel La Maison Par Tous, Le Carrousel – La Maison Par Tous, Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée : Le Carrousel La Maison Par Tous Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Le Carrousel – La Maison Par Tous Hérault

Gratuit. Limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez l’histoire de cet édifice du centre-ville à travers une visite commentée qui vous invite à suivre le fil de ses métamorphoses au fil des siècles. Cette découverte permet de mieux comprendre sa vocation actuelle d’« oasis de fraternité », un patrimoine vivant habité par la mémoire de générations de Montpelliérains.

Au cours de la visite, vous découvrirez également la richesse de la vie culturelle, sociale et solidaire qui anime aujourd’hui ce lieu, porté par de nombreuses associations qui contribuent à faire vivre et transmettre son héritage.

Le Carrousel – La Maison Par Tous 9 Cours Gambetta 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 07 45 00 36 80 https://www.le-carrousel.net http://linkedin.com/company/lecarrousel Au début du XVIIIème siècle, est construite à l’emplacement de l’actuelle Sécurité Sociale une caserne dite « Caserne des Minimes ». Le Cours Gambetta s’appelle alors Cours des Ormeaux. Planté de quatre rangées d’arbres, il est un espace de promenade pour les carrosses des riches montpelliérains.

En lien avec cette nouvelle activité militaire, est créé en 1831 un manège à chevaux, autrement dit un carrousel qui fonctionna jusqu’en 1870. Cet édifice deviendra en 1882 un lieu de culte protestant jusqu’en 2023.

Le Carrousel Maison Par Tous incarne une métamorphose architecturale remarquable. Conservant ses fondations historiques, il préserve l’âme du lieu tout en s’ouvrant à la lumière grâce aux grandes fenêtres du rez-de-chaussée. À l’étage, les ouvertures en demi-lune apportent une élégance douce et rythmée à l’espace intérieur. Ce jeu de transparence valorise la verticalité du bâtiment. Les niveaux supérieurs, quant à eux, marquent une rupture audacieuse avec le passé. L’entrée dans la modernité se traduit par des lignes épurées et des matériaux contemporains. Ce dialogue entre ancien et nouveau fait de ce bâtiment un repère architectural singulier. Il témoigne d’un respect du patrimoine allié à une vision tournée vers l’avenir.

Le Carrousel est aujourd’hui un concentré de tiers lieux avec pension de famille et résidence sociale, studio radio FM+, centre de soins et espaces de rencontre et d’animation. En tramway : Ligne 3 et 5 arrêt Saint-Denis

En voiture : Parking Gambetta en face

Accès grand public : 9 cours Gambetta

Accès pour les personnes à mobilité réduite : 4 rue St Barthélémy

Une visite commentée pour entrer dans l’histoire de cet édifice du centre ville, suivre le fil de ses métamorphoses et comprendre la vocation actuelle « d’oasis de fraternité » de ce patrimoine vivant,…

©GuillaumeTricard