[Visite commentée] Le Castelviel et la Passerelle : entre origines et modernité, Office de Tourisme d’Albi, Albi

Informations pratiques

[Visite commentée] Le Castelviel et la Passerelle : entre origines et modernité Dimanche 20 septembre, 10h30 Office de Tourisme d’Albi Tarn

Tarif unique à 5€. Gratuit – 8 ans. Limité à 35 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Envie de découvrir la Cité épiscopale sous de nouveaux angles, entre rive droite et rive gauche ?

Laissez-vous guider à travers les rues du Castelviel jusqu’à la passerelle, perchée au-dessus du Tarn. Cet ouvrage métallique ondulant forme un véritable trait d’union avec le quartier de la Madeleine, tout comme le Pont-Vieux, récemment restauré.

Au fil du parcours, profitez de panoramas saisissants et plongez dans l’histoire de la vie autour de la rivière : moulins d’autrefois, pêcheurs de sable, cheminots du XIXe siècle et enjeux urbains contemporains.

Entre anecdotes, points de vue inattendus et grands moments d’histoire, cette balade suspendue vous fera découvrir Albi autrement.

Visite proposée en partenariat avec la Ville d’Albi et l’Office de tourisme.

À partir de 8 ans.

Office de Tourisme d’Albi 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie https://www.albi-tourisme.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 36 36 00 »}] L’Office de tourisme d’Albi vous accueille au cœur du centre historique, face à l’imposante cathédrale Sainte-Cécile et à deux pas du musée Toulouse-Lautrec.

Envie de découvrir la Cité épiscopale sous de nouveaux angles, entre rive droite et rive gauche ?

©AGIT