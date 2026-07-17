[Visite commentée] Le cimetière de l’hôpital : le Père Lachaise albigeois, Centre hospitalier d’Albi, Albi

Informations pratiques

[Visite commentée] Le cimetière de l’hôpital : le Père Lachaise albigeois Samedi 19 septembre, 10h30 Centre hospitalier d’Albi Tarn

Tarif unique à 5€, gratuit – 8 ans, limité à 35 personnes. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Si l’histoire d’Albi se découvre souvent au détour de ses rues et de ses monuments, elle se raconte aussi dans un écrin de verdure, à deux pas de la cathédrale, où reposent plusieurs figures marquantes de la ville.

L’amiral Rochegude, l’architecte Mariès ou encore l’oncle de Toulouse-Lautrec y ont trouvé leur dernière demeure.

Cette promenade paisible et hors du temps vous invite à découvrir les destins de celles et ceux qui ont marqué l’histoire d’Albi, parfois discrètement, mais durablement.

Visite proposée en partenariat avec l’Office de tourisme d’Albi.

Centre hospitalier d’Albi Boulevard du Général Sibille, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 36 36 00 »}]

Si l’on évoque souvent l’histoire au détour des rues et des monuments de la ville, c’est dans un écrin de verdure, à deux pas de la cathédrale, que reposent certaines figures albigeoises les plus et …

©AGIT (Lucile Jalabert)