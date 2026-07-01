Visite commentée : le cimetière de Terre-Cabade, Office de tourisme de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Visite commentée : le cimetière de Terre-Cabade 19 et 20 septembre Office de tourisme de Toulouse Haute-Garonne

En cas de fermeture du cimetière, la visite peut être modifiée ou annulée. Tarif normal : 7€. Réservation obligatoire, places limitées. RDV : devant l’entrée principale, avenue du Cimetière. Métro ligne A, Marengo-SNCF. Durée : 2 heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Quoi, une visite au cimetière ?

Plutôt un parcours dans les jolies allées d’un lieu marqué par le vécu de simples anonymes comme de célèbres Toulousains, avec leurs passions, leurs rites et quelques extravagances architecturales.

Office de tourisme de Toulouse Square Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie 05 17 42 31 31 https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees https://fr-fr.facebook.com/Toulouse.tourisme/;https://www.pinterest.fr/visiteztoulouse/;https://twitter.com/visiteztoulouse;https://www.instagram.com/visiteztoulouse/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.toulouse-tourisme.com/suivez-le-guide/#progVGOT »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 17 42 31 31 »}] https://www.toulouse-tourisme.com/suivez-le-guide/#progVGOT L’office de tourisme de Toulouse se trouve dans le Donjon du Capitole, également connu sous le nom de tour des archives.

À l’arrière du Capitole, dont il faisait autrefois partie, la tour des archives présente une architecture curieuse avec son beffroi d’inspiration flamande.

Construit en 1525 dans le but de protéger la poudre et les archives qui garantissaient la liberté municipale, cet édifice a une allure défensive qui lui a valu le surnom de Donjon de la part des Toulousains. Niché entre le majestueux Capitole, la station de métro et les commerces, il peut passer inaperçu si l’on ne lève pas les yeux !

En parfait état de conservation, le Donjon fait partie des bâtiments restaurés par Viollet-le-Duc au XIXe siècle et abrite l’office de tourisme de Toulouse depuis 1948.

Parmi les objets qu’il abritait à l’époque, on trouvait notamment un coffre qui s’ouvrait grâce à 7 clés (une par capitoul) : les documents y étaient en sécurité !

Quoi, une visite au cimetière ? Plutôt un parcours dans les jolies allées d’un lieu marqué par le vécu de simples êtres humains ou de célèbres Toulousains, avec des passions, des rites et quelques…

© Rémi Deligeon – Toulouse Team