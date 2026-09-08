Visite commentée : le Jardin des Retours, Le potager du Roi, Rochefort
dimanche 20 septembre 2026 · Le potager du Roi · Rochefort
Informations pratiques
Visite commentée : le Jardin des Retours Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Le potager du Roi Charente-Maritime
Gratuit. Nombre limité de personnes. Inscriptions obligatoires à partir du 11 septembre sur le site.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le Jardin des Retours conçu par l’équipe du paysagiste Bernard Lassus autour de la Corderie royale, inauguré en 1991 et inclus dans le secteur classé et labellisé Grand Site de France et dans le périmètre du PSMV (plan de sauvegarde et de mise en valeur), est devenu une référence nationale et mondiale pour la création des jardins contemporains.
Aujourd’hui, avec le changement climatique et l’évolution des usages, il est nécessaire de réinterroger la gestion et les aménagements du jardin, tout en gardant son esprit.
Visites guidées menées par un guide-conférencier du service du patrimoine.
Le potager du Roi Rue Toufaire, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://hebre.ville-rochefort.fr »}] Le Potager du Roi – Jardin pédagogique de la Ville de Rochefort À l’origine, l’actuel Potager du Roi était une petite partie du jardin du château qui a précédé la ville nouvelle. Fin XVIIe siècle, une description évoque des arbres fruitiers, deux vaches dans un pré, un parterre de fleurs et un jardin potager clos… Au XIXe, le jardin potager voit son espace se réduire jusqu’à l’espace que nous connaissons aujourd’hui, le long de la rue Toufaire. La Ville en est propriétaire depuis 2002. Il est actuellement un jardin potager pédagogique qui accueille les visites scolaires et le grand public. Superficie : 2 000 m²
Le **Jardin des Retours** conçu par l’équipe du **paysagiste Bernard Lassus** autour de la Corderie royale, inauguré en 1991 et **inclus dans le secteur classé et labellisé Grand Site de France et le…
©Laurent Niollet
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