Visite commentée : le Moulin du Marais à l’honneur, Moulin du Marais, Lezay
samedi 19 septembre 2026 · Moulin du Marais · Lezay
Informations pratiques
Visite commentée : le Moulin du Marais à l’honneur Samedi 19 septembre, 10h00 Moulin du Marais Deux-Sèvres
Gratuit. Jauge maximum : 300 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez découvrir le Moulin du Marais, qui accueille aujourd’hui quatre associations.
Tout au long de la journée, une visite guidée, un spectacle et des ateliers consacrés à l’environnement du site vous permettront de mieux connaître la faune et la flore du marais.
Moulin du Marais 2 rue du grand pré, 79120 Lezay Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Ancien moulin à eau accueillant des associations d’éducation populaire, d’insertion et des jardins partagés dans son parc et ses différents bâtiments. Parking sur le site.
Venez découvrir le Moulin du Marais qui accueille 4 associations.
Moulin du Marais ©
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