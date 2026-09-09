Visite commentée : le Palais Rohan, Palais Rohan – Hôtel de Ville, Bordeaux

Informations pratiques

Visite commentée : le Palais Rohan 19 et 20 septembre Palais Rohan – Hôtel de Ville Gironde

Gratuit. Groupe limité à 20/25 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pas de réservation. File d’attente obligatoire.

Palais Rohan – Hôtel de Ville Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 66 00 Palais bordelais de style néo-classique organisé autour d’une cour carrée avec jardins à l’arrière de l’édifice. C’est l’archevêque de Bordeaux Ferdinand Maximilien Mériadec de Rohan qui ordonna sa construction en 1771. Il sert d’Hôtel de ville depuis 1835.

Pas de réservation. File d’attente obligatoire.