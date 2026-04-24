Visite commentée : Le poteau de Soulac, musée d’Aquitaine, Bordeaux

Visite commentée : Le poteau de Soulac Vendredi 12 juin, 12h15 musée d’Aquitaine Gironde

Entrée au musée (6 € – réduit 3,50 € – étudiant moins de 26 ans 2 € – gratuit moins de 18 ans) + 5 € visite commentée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T12:15:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T12:15:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Il s’agit d’une représentation exceptionnelle de la statuaire gauloise. A l’heure actuelle, moins d’une dizaine de ces objets ont été découverts en France. Haut de 86 cm, ce poteau funéraire représente en son sommet une tête sculptée qui est presque de grandeur nature…

Sans réservation

musée d’Aquitaine 10 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans les espaces dédiés à la Protohistoire, découvrez un peu plus ce poteau funéraire en bois découvert à Soulac-sur-Mer. musée d’Aquitaine visite commentée

© L. Gauthier, mairie de Bordeaux