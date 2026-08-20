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Visite commentée : le protestantisme à Sauveterre-de-Béarn à travers l’histoire, Temple – Église réformée de France, Sauveterre-de-Béarn

dimanche 20 septembre 2026 · Temple - Église réformée de France · Sauveterre-de-Béarn

Visite commentée : le protestantisme à Sauveterre-de-Béarn à travers l’histoire, Temple – Église réformée de France, Sauveterre-de-Béarn

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple - Église réformée de France
Adresse
Rue du temple, 64390 Sauveterre-de Béarn
Ville
64390 Sauveterre-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : le protestantisme à Sauveterre-de-Béarn à travers l’histoire Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Temple – Église réformée de France Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Sauveterre-de-Béarn, perchée sur un promontoire dominant le gave d’Oloron, devient dès le XVIe siècle un foyer actif du protestantisme. Portée par les idées de Jean Calvin, la Réforme trouve un écho important dans le Béarn, alors sous l’influence de Jeanne d’Albret, reine de Navarre et fervente promotrice du culte réformé.
Des communautés protestantes dynamiques s’implantent ainsi à Sauveterre et participent à la vitalité intellectuelle et religieuse locale.
Les conflits religieux des XVIe et XVIIe siècles marquent profondément la ville. Tour à tour protégés puis persécutés au gré des bouleversements politiques, les protestants subissent les guerres de Religion. L’édit de Nantes, promulgué en 1598, leur accorde une relative liberté de culte, avant que sa révocation en 1685 ne les contraigne à abjurer, à s’exiler ou à pratiquer leur foi dans la clandestinité.

Temple – Église réformée de France Rue du temple, 64390 Sauveterre-de Béarn Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dès 1865, les architectes Saint-Guily dressent des projets pour un nouveau temple C’est en juillet 1872 que celui-ci, encore actuel, est inauguré.

Situé dans un jardin, la façade est ornée d’un portail à tympan encadré d’une double archivolte en plein cintre et surmonté d’un oculus rond. Cette façade, éclairée par deux fenêtres, également à arcs en plein cintre est surmontée, à son sommet, d’un clocheton.

Ce temple, traduit à la fois, le souci d’équilibre et de simplicité du style néo-romain. Il a fait l’objet d’une profonde rénovation intérieure à la fin des années 1990.

C’est le seul des trois temples qui possède un parc arboré lui donnant de la profondeur et de la tranquillité. stationnement dans la rue, au parking du funérarium de la Maison de santé ou la maison des Arts
Sauveterre-de-Béarn, perchée sur un promontoire dominant le gave d’Oloron, devient dès le XVIe siècle un foyer actif du protestantisme. Portée par les idées de Jean Calvin, la Réforme trouve un écho …

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