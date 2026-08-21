Visite commentée : le temple maçonnique de Saintes, Temple maçonnique de Saintes, Saintes

Informations pratiques

Visite commentée : le temple maçonnique de Saintes Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Temple maçonnique de Saintes Charente-Maritime

Gratuit. Limité à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Trois siècles d’histoire !

Issue de la transformation progressive des corporations de métiers à partir de 1645, la franc-maçonnerie moderne est un pur produit du siècle des Lumières. C’est à Londres, alors épicentre de la pensée philosophique, que la première Grande Loge voit le jour en 1717.

En Europe continentale, le Grand Orient de France constitue la plus ancienne et la plus importante obédience maçonnique. Fondé en 1728 sous le nom de Première Grande Loge de France, il adopte sa structure et son appellation actuelles en 1773. Aujourd’hui, le Grand Orient de France rassemble plus de 51 600 membres, répartis dans plus de 1 390 loges.

Sa singularité repose sur une démarche à la fois humaniste, initiatique et fraternelle. Le perfectionnement individuel ne prend tout son sens que s’il s’accompagne d’une réflexion engagée sur les enjeux du monde et de la société. Que vaudrait l’amélioration intellectuelle, morale ou spirituelle d’un individu si elle ne le portait pas vers les autres et leur destin ?

Temple maçonnique de Saintes 8 rue de l’abattoir, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite guidée du temple maçonnique Présence de parkings

Trois siècles d’histoire !

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