UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Gilles

Visite commentée : le temple protestant, Temple protestant, Saint-Gilles

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Saint-Gilles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple protestant
Adresse
Place Frédéric Mistral, 30800 Saint-Gilles
Ville
30800 Saint-Gilles
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite commentée : le temple protestant Samedi 19 septembre, 11h45 Temple protestant Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Peu connu du public, le temple protestant de Saint-Gilles ouvre exceptionnellement ses portes. Découvrez son élégante architecture ainsi que l’histoire de la communauté protestante de la ville.
Rendez-vous en haut de l’avenue Marcellin-Berthelot.

Temple protestant Place Frédéric Mistral, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie
Peu connu du public, le temple protestant de Saint-Gilles ouvre exceptionnellement ses portes pour faire découvrir aux visiteurs son élégante architecture et l’histoire des protestants à – RDV en…

À voir aussi à Saint-Gilles (Gard)