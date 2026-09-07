Visite commentée : le temple protestant, Temple protestant, Saint-Gilles

Informations pratiques

Visite commentée : le temple protestant Samedi 19 septembre, 11h45 Temple protestant Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Peu connu du public, le temple protestant de Saint-Gilles ouvre exceptionnellement ses portes. Découvrez son élégante architecture ainsi que l’histoire de la communauté protestante de la ville.

Rendez-vous en haut de l’avenue Marcellin-Berthelot.

Temple protestant Place Frédéric Mistral, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie

Peu connu du public, le temple protestant de Saint-Gilles ouvre exceptionnellement ses portes pour faire découvrir aux visiteurs son élégante architecture et l’histoire des protestants à – RDV en…