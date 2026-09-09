Visite commentée : l’église Saint-Léger et sa rosace gothique, Église Saint-Léger, Cognac

Informations pratiques

Visite commentée : l’église Saint-Léger et sa rosace gothique Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Église Saint-Léger Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

« L’église Saint-Léger et sa rosace gothique »

Avec ses 1 000 ans d’histoire, l’église Saint-Léger, monument emblématique de Cognac, n’a pas fini de livrer ses secrets.

Cette visite guidée vous donnera exceptionnellement accès aux tribunes, habituellement fermées au public, pour profiter d’un point de vue inédit sur la rosace gothique et l’intérieur de l’édifice.

Église Saint-Léger Rue Aristide Briand, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

« L’église Saint-Léger et sa rosace gothique »

©Ville de Cognac