[Visite commentée] Les abattoirs : la mémoire d’un lieu, Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

[Visite commentée] Les abattoirs : la mémoire d’un lieu 19 et 20 septembre Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Des anciens abattoirs au musée d’art moderne et contemporain, venez découvrir l’architecture et la mémoire d’un lieu emblématique du quartier Saint-Cyprien, aujourd’hui incontournable à l’échelle de Toulouse et de la région Occitanie.

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse 76 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne Occitanie 0562485800 https://www.lesabattoirs.org [{« type »: « email », « value »: « accueil@lesabattoirs.org »}] Abattoirs entrepris en 1827 et inaugurés le 29 novembre 1831, sur des plans de l’architecte toulousain Urbain Vitry après les vœux émis par la municipalité de disposer d’un abattoir public afin d’améliorer la salubrité et la surveillance de l’octroi. L’ensemble comprend à l’entrée une grille sur laquelle s’appuient deux pavillons servant de logement et de bureaux. Au milieu de la cour, le bâtiment principal contient au centre un grand espace couvert et de chaque côté les échaudoirs des bœufs et des veaux. Les bouveries et les bergeries sont disposées de part et d’autre de ce bâtiment. A l’arrière se trouvent la triperie et le fondoir prolongés par les échaudoirs des cochons en demi-cercle. L’édifice a été agrandi et transformé entre 1881 et 1891 par Achille Gaubert, architecte de la ville, puis entre 1927 et 1929 par l’entreprise les Charpentiers toulousains sous la conduite de Jean Montariol, également architecte de la ville. Les abattoirs sont fermés en 1988. D’importants travaux de démolition et de reconstruction ont été entrepris entre 1997 et 2000 pour créer un musée d’art contemporain. Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 18h. Nocturne, le jeudi jusqu’à 20h Nocturne uniquement hors vacances scolaires.

Des anciens abattoirs au Musée d’art moderne et contemporain, venez découvrir l’architecture et la mémoire d’un lieu emblématique du quartier Saint-Cyprien et aujourd’hui plus largement de Toulouse…

©Droits réservés